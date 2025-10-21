Волгоградская полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на 714 тыс. руб.

Волгоградские сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали 49-летнего подозреваемого в мошенничестве на сумму 714 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Согласно релизу, в ноябре прошлого года 42-летний волгоградец рассказал полицейским, что через интернет купил оптовую партию автомобильных покрышек на сумму 714 тыс. руб. Товар он не получил, а продавец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Подозреваемого задержали в Краснодарском крае и доставили в Волгоград. Он причастен и к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории прочих регионов.

Павел Фролов