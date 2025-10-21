Импорт подержанных иномарок в Россию достиг максимума за два года

В сентябре в Россию ввезли рекордное за последние два года количество подержанных легковых автомобилей. Об этом сообщает агентство «Автостат». В начале осени импорт составил 48,4 тыс. машин, почти все приобрели физлица.

Основным источником подержанных автомобилей остается Япония, однако ее доля снизилась с 48% в июне до 39% в сентябре. В то же время доля автомобилей из Китая выросла с 14% до более чем 20%. Доля Южной Кореи осталась стабильной и составляет 22%.

В структуре ввоза б/у легковых автомобилей в сентябре лидировала Toyota с долей 19%, за ней шла Honda с 15%. В пятерку входят BMW, Kia и Volkswagen с долями от 6% до 9%. Среди моделей наибольшей популярностью пользовались Toyota Corolla и Honda Freed.

При этом продажи автомобилей с пробегом продолжают сокращаться месяц к месяцу. Грядущий пересмотр правил расчета утильсбора подстегнул спрос, но сегмент новых автомобилей для граждан сейчас выгоднее за счет скидок и снижения процентных ставок, заявил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Лидерство по продажам на вторичном рынке, по данным агентства, в сентябре сохранила Lada. На втором месте — Toyota, третья — Kia.