В Оренбурге в частном доме взорвался газ, пострадала женщина

Пожар произошел в частном доме в Оренбурге вечером в понедельник, 21 октября. Предположительной причиной происшествия стал взрыв газа. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе «Тюльпан» на улице Облепиховой. На месте работали пожарные пятой пожарно-спасательной части.

Огонь тушили три единицы техники и 11 сотрудников МЧС. Пожар локализовали на площади 80 кв. м.

В результате происшествия пострадала женщина, ее передали медикам. Пожар был полностью ликвидирован в 18:17 (MSK+1). На месте работают дознаватели МЧС.

Георгий Портнов