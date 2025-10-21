Челябинская компания разработала отечественные дисковые затворы

Промышленная группа «Конар» освоила производство нового импортозамещающего оборудования для нефтегазовой отрасли. Поворотные дисковые трехэксцентриковые затворы в криогенном исполнении с верхним ревизионным люком позволяют проводить текущий ремонт и обслуживание изделия без необходимости его демонтажа с трубопровода, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Затворы и шаровые краны предназначены для крупнотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа. Оборудование может работать при температуре до минус 196 градусов Цельсия. Раньше такие изделия приобретались преимущественно за рубежом. Проект позволяет удовлетворить до 95% потребностей отечественной промышленности в подобной продукции. Предприятие провело испытания затворов на криогенном стенде для подтверждения надежности и герметичности и получило патенты вместе с разрешительной документацией. Опытный экземпляр компания представила на Петербургском международном газовом форуме. Образец разрабатывали в рамках соглашения с Министерством промышленности и торговли РФ.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, в ближайшее время планируется отгрузить криогенную арматуру на объекты «Газпрома»: Балтийский газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге, «Сахалин-2» и «СПГ Портовая».

Кроме того, инженеры предприятия изготовили движительный комплекс для ледокола, включающий электрическую винторулевую колонку, валолинию и единую электросистему. Сейчас завершаются испытания колонки. Она отличается конструкцией — двигатель размещен в подводной гондоле, а лопасти создают тягу и фрезеруют лед. Поставка изделий заказчику запланирована до конца года. Параллельно совместно с предприятиями «Газпрома» компания проектирует еще более эффективные колонки мощностью до 4 МВт.

Виталина Ярховска