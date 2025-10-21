СК возбудил дело после гибели на пожаре в Волгограде четырехлетнего мальчика

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика в результате пожара в Дзержинском районе Волгограда (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Пожар произошел в одной из квартир дома № 1В на улице Бурейской. Согласно предварительным сведениям, к возникновению огня привела неисправная электропроводка.

На место происшествия выезжал прокурор Дзержинского района Волгограда Кирилл Гольбрайх. Прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки, которую проводит по данному факту следствие.

По информации пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области, мальчик находился в гостях у своей бабушки, которой в момент возгорания дома не было — она ненадолго вышла на улицу. Огнеборцы оперативно потушили огонь, но спасти ребенка не удалось.

Павел Фролов