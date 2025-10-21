Проезд в общественном транспорте Челябинска подорожает с 1 ноября на 16-19%

С 1 ноября в Челябинске проезд в общественном транспорте подорожает на 6-7 руб. В зависимости от вида расчетов тарифы вырастут на 16-19%. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в своем официальном telegram-канале.

Так, с 1 ноября проезд по транспортной карте будет стоит 40 руб. вместо 34 руб., по банковской карте — 44 руб. (было 37 руб.). Билет за наличные подорожает с 43 до 50 руб. Стоимость месячного проездного вырастет с 1450 до 1600 руб. Теперь его можно будет привязать к банковской карте. Кроме того, вводится новый «суточный проездной» за 150 руб.

Причину роста тарифов в миндортрансе региона объясняют обновлением транспорта и «повышением качества обслуживания». Так, с 2019 года заменил более 900 автобусов, трамваев и троллейбусов, а также капитально отремонтировали 42 км трамвайного пути и построили новое троллейбусное депо. Помимо этого, продолжается индексация заработных плат для устранения дефицита водителей.

В миндортрансе региона утверждают, что несмотря на рост цен, проезд в Челябинске остается одним из самых доступных среди городов-миллионников.