В Самарской области на трассе столкнулись фура и минивэн, есть пострадавший

ДТП с участием грузовика и минивэна произошло в Самарской области утром во вторник, 21 октября. Происшествие случилось в 6:23 (MSK+1) в Сызранском районе на автодороге Обход Сызрани с выходом на трассу Москва-Самара, 1 км. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что на трассе столкнулись фура MAN и минивэн Hyundai Starex. В результате аварии пострадал один человек. Он госпитализирован в Центральную городскую больницу Сызрани.

Георгий Портнов