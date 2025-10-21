Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самарской области на трассе столкнулись фура и минивэн, есть пострадавший

ДТП с участием грузовика и минивэна произошло в Самарской области утром во вторник, 21 октября. Происшествие случилось в 6:23 (MSK+1) в Сызранском районе на автодороге Обход Сызрани с выходом на трассу Москва-Самара, 1 км. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что на трассе столкнулись фура MAN и минивэн Hyundai Starex. В результате аварии пострадал один человек. Он госпитализирован в Центральную городскую больницу Сызрани.

Георгий Портнов