В Астраханской области локализован крупный пожар на складе пластиковых труб

В поселке Трусово в Астраханской области загорелся склад. Площадь пожара составила 12 тыс. кв. м, сообщило региональное МЧС. Возгорание локализовали.

По данным МЧС, на складе хранятся пластиковые трубы. Что стало причиной пожара, неизвестно. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены около 80 человек и 28 единиц техники. К месту также направили пожарный поезд, уточнили в МЧС России.