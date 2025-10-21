Огнеборцы локализовали пожар на площади 12 тыс. кв. м на складе под Астраханью

В Астраханской области произошел пожар на территории склада. Огонь охватил 12 тыс. кв. м, сообщает сегодня, 21 октября, пресс-служба МЧС России.

Складское помещение находится на ул. Школьной в поселке Трусово Наримановского района. Предварительно, там хранятся пластиковые трубы.

В борьбе с огнем задействованы 80 специалистов и 28 единиц техники, включая пожарный поезд. О локализации пожара стало известно в 08:28. Сведений о пострадавших не поступало.

Павел Фролов