В горах Башкортостана несколько дней ищут туристку из Челябинска

Спасатели Челябинской области и Башкортостана ведут поиски 43-летней туристки из Челябинска, пропавшей во время похода в горы. Ее ищет группировка из 57 человек и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

По данным спасателей, туристка принимала участие в конкурсе по покорению вершин Уральских гор в составе группы. В определенный момент она отделилась и продолжила путь самостоятельно. Остальные участники конкурса после завершения маршрута вернулись в исходную точку, кроме челябинки.

Поисковой отряд «ЛизаАлерт» в Челябинской области сообщал, что пропавшей туристкой является Полина Захарова. О ее исчезновении на горе Большой Иремель стало известно 18 октября.

Ольга Воробьева