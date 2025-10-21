Мэрию Ярославля обязали оборудовать для инвалидов спуск к причалу

Кировский районный суд Ярославля обязал департамент городского хозяйства (ДГХ) в течение 12 месяцев оборудовать спуск к пассажирскому причалу речного вокзала для инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Нарушение прав инвалидов выявила Ярославская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство выяснило, что спуск к причалу не оборудован поручнями, пандусами и тактильно-контрастными указателями. Прокурор внесла представление ДГХ, однако нарушения устранены не были, поэтому дело дошло до суда.

Алла Чижова