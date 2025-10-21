При атаке БПЛА на брянские Клинцы пострадал подросток

Ночью БПЛА самолетного типа атаковали город Клинцы. В результате подросток 2010 года рождения получил ушибы, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пострадавшему оказала помощь бригада скорой. Из-за атаки в двух многоквартирных домах повреждено остекление. Также осколками повреждены три гражданских автомобиля, уточнил господин Богомаз в Telegram.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе действуют режим КТО и режим ЧС. Минобороны РФ об атаке дронов на регион этой ночью не сообщало.