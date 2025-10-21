Самым крупным кредитором экс-зампреда правительства стал благотворительный фонд

Арбитражный суд Пермского края включил требования благотворительного фонда «Содействие — ХХI век» в реестр кредиторов бывшего зампреда правительства Елены Лопаевой. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда. Общая сумма долга госпожи Лопаевой составляет более 67 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Лопаева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Елена Лопаева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Елена Лопаева была осуждена за растрату 67,6 млн руб. В 2022 году этот долг был взыскан в рамках гражданского процесса. В апреле 2025 года в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб. В июле 2025 года суд признал Елену Лопаеву банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества.