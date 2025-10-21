Сийярто: Венгрия не будет блокировать 19-й пакет антироссийских санкций

Министры иностранных дел стран ЕС пока не смогли «достичь соглашения» по принятию 19-го пакета санкций в отношении России, даже с учетом того, что Венгрия заявила об отсутствии намерений блокировать этот пакет. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Министр также уточнил, что такое решение принято после того, как Венгрия добилась исключения из пакета санкций «всех мер, которые шли бы вразрез с ее национальными интересами».

Пакет санкций, включающий поэтапный отказ ЕС от закупок российского сжиженного природного газа к январю 2027 года все еще не может быть согласован из-за позиции Словакии. Премьер-министр этой страны Роберт Фицо связал свое согласие с политикой ЕС по постепенному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и, как ожидается, «будет добиваться уступок в этом направлении». Продолжение обсуждения принятия нового блока антироссийских рестрикций, готовящегося с сентября этого года, ожидается на саммите ЕС 23 и 24 октября.

Глава евродипломатии Кая Каллас накануне саммита заявила, что 19 пакет санкций не будет последним и странам ЕС необходимо работать над следующим. Впрочем, этот шаг в ряде стран воспринимается скептически. На вопрос Euractiv об участии Венгрии в обсуждении следующего раунда санкций Петер Сийярто ответил, что «не участвует в безумных вещах», так как политика санкций ЕС провалилась.

Влад Никифоров