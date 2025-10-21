Объем госдолга Новосибирской области вырос до 94,12 млрд рублей

Объем государственного внутреннего долга Новосибирской области к 1 октября составил 94,12 млрд руб. Данные размещены на сайте министерства финансов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По сравнению с 1 сентября этот показатель вырос на 2,5 млрд руб. По сравнению с 1 января 2025 года — на 9,19 млрд руб.

Из общей суммы госдолга 52,95 млрд руб. приходится на государственные ценные бумаги Новосибирской области. Еще 41,17 млрд руб. — на бюджетные кредиты.

Верхний предел госдолга на 1 января 2026 года установлен в размере 111,65 млрд руб.

Валерий Лавский