The Guardian: посол Австралии извинился перед Трампом за «деревенского идиота»

Известный своими высказываниями в адрес Дональда Трампа посол Австралии в США Кевин Радд принес президенту США свои извинения, сообщает газета The Guardian со ссылкой на очевидцев.

Кевин Радд, ранее неоднократно называвший Дональда Трампа «предателем Запада», «наиболее разрушительным президентом в истории», и даже «деревенским идиотом», удалил все свои негативные реплики в соцсети X еще в пору победы Трампа на президентских выборах.

Издание сообщает, что в понедельник президент США Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме подписали соглашение по редкоземельным металлам на $8,5 млрд. На последовавшей за этим традиционно людной и неформально хаотичной пресс-конференции президент США сделал замечание австралийскому послу. Дональд Трамп спросил, по-прежнему ли Кевин Радд занимает свой пост? А также заявил, что «он ему тоже не нравится и, видимо, никогда не понравится». После чего в зале раздался понимающий хохот.

Спустя полчаса посол извинился перед президентом, «наклонившись через стол, чтобы принести слова сожаления человеку, которого он назвал "деревенским идиотом" четыре года назад», отмечается в материале. Со слов австралийских источников издания, Дональд Трамп простил их посла.

Эрнест Филипповский