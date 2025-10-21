Детсад Еманжелинска проверяют из-за информации о нападении медсестры на ребенка

Следственные органы Челябинской области проверяют информацию о нападении медработника на воспитанника детского сада в Еманжелинске. О результатах доследственных мероприятиях также потребовал доклад глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Публикация об инциденте была размещена в социальных сетях. По данным СК, медицинский работник детского сада толкнула ребенка, из-за чего он упал и травмировал голову.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Ольга Воробьева