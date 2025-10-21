Рейс из Перми в Новый Уренгой не будет выполняться в зимний период

Рейс Пермь — Новый Уренгой, который выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро», завершится в конце октября. Эти сведения «Ъ-Прикамье» подтвердил гендиректор авиакомпании Петр Трубаев. По указанному направлению перевозчик летает два раза в неделю — по понедельникам и средам.

В минтрансе края пояснили «Ъ-Прикамье», что маршрут Пермь — Новый Уренгой субсидируется из федерального и регионального бюджетов. «Приказом Росавиации субсидируемый период определен с 1 апреля до 31 октября. Субсидирование вне указанного периода не предполагается,— рассказали в ведомстве.— Отсутствие субсидирования в осенне-зимний период обусловлено изменением маршрутной сети авиакомпании с учетом количества воздушных судов и пассажирской загрузкой в зимний период на данном направлении».

В настоящее время Росавиацией проводится отбор авиаперевозчиков по субсидируемым маршрутам на 2026 год. По результатам отбора будет известно о включении данного маршрута в перечень субсидируемых и период субсидирования, уточнили в ведомстве.

Петр Трубаев добавил, что рейс Пермь — Новый Уренгой является сезонным. Им пользуются в основном жители северного города, которые в весенне-осенний период летят в отпуска.