Начальника Беловского лесничества осудят в Кузбассе за взятки

Центральный райсуд Кемерова поместил в СИЗО до 17 декабря начальника территориального отдела по Беловскому лесничеству Департамента лесного комплекса, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. Ему вменяют получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Взяткодателю и одному из посредников также предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии регионального СУ СКР, глава лесничества с февраля по октябрь 2025 года через посредников и лично получила от директора ООО «ВЭШ» 2,2 млн руб.

Вознаграждение предназначалось за непривлечение организации к административной ответственности по факту нарушения лесного законодательства, а также за содействие в заключении договора аренды земельного участка без торгов и общее покровительство.

Александра Стрелкова