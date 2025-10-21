Группа ФИНГО приняла участие в Российской энергетической неделе

Группа ФИНГО, ведущий российский поставщик инновационных решений в газоочистке, приняла участие в Российской энергетической неделе, которая является главным событием в сфере энергетики и ключевой международной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития топливно-энергетического комплекса. Мероприятие прошло на минувшей неделе в Гостином дворе в Москве.

Фото: Предоставлено Группой ФИНГО

«Энергетика – это та отрасль, где активно используется газоочистное оборудование, и большинство предприятий использует у себя в качестве газоочистных установок электрофильтры. Однако при ужесточении требований к выбросам, увеличение их габаритов не всегда помогает – здесь нужны именно конструктивные улучшения. Мы провели масштабное патентное исследование, изучив более 4,5 тыс. патентов в разных странах и пришли к выводу о том, что наибольшим эффектом обладает жесткая конструкция коронирующих электродов. В отличие от рамной конструкции она упрощает центровку электродов в поле, уменьшает количество операций на монтаже и обеспечивает повышение плотности тока в поле, что напрямую влияет на эффективность очистки», - рассказывает о передовых решениях Сергей Усачев, заместитель генерального директора по техническому развитию Группы ФИНГО.

Группа ФИНГО представила свои разработки в рамках экспозиции Сколково – единого пространства для развития технологий. Стенд компании посетил Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев и его заместитель Эдуард Шереметцев. Группа ФИНГО получила Диплом за активное участие в Выставке оборудования и технологий для ТЭК в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя – 2025», документ подписал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. В этом году в Форуме приняли участие более 5 000 делегатов из 86 стран, среди которых - главы государств и правительств, представители крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, ведущие мировые эксперты и представители СМИ.

Группа ФИНГО является крупнейшим российским поставщиком инновационных решений в сфере газоочистки. Она производит высокотехнологичные газоочистные фильтры для ключевых отраслей российской экономики. Основными потребителями ее продукции являются предприятия добывающей промышленности, в том числе угольной энергетики, черной и цветной металлургии, целлюлозно-бумажного и цементного производства. Газоочистные фильтры, произведенные группой ФИНГО, установлены в 56 странах мира и 400 российских городах. С 2019 года, когда начал реализовываться федеральный проект «Чистый воздух», компания продолжает поставлять оборудование на предприятия Братска, Красноярска, Ачинска, Челябинска, Иркутска, Искитима. Объем выпущенной продукции превышает 1 млн 300 тыс. тонн, это более 3000 газоочистительных установок. Оборудование ФИНГО позволяет достичь высокой степени очистки воздуха на 99,99%. Среди основных позиций - электрофильтры, рукавные фильтры, установки сероочистки, системы селективного каталитического восстановления. Предприятие также оказывает услуги по комплексным поставкам, обследованию оборудования, инжинирингу, шефмонтажу и сервисному обслуживанию. Продукция «ФИНГО» сертифицирована в соответствии с международными стандартами EN 1090, EN ISO 3834-2:2005, EN ISO 9712:2012 В группу ФИНГО входит Семибратовский завод газоочистного оборудования (СЗГО) - старейшее и крупнейшее экологическое предприятие в России. Завод ведет свою историю с 22 апреля 1944 года, когда приказом Наркомата химической промышленности СССР было объявлено о начале строительства первого завода по производству газоочистного и пылеулавливающего оборудования. Второй производственной площадкой группы стала ФИНГО-Сибирь, расположенная в городе Калтан, Кемеровская область – Кузбасс, созданная в июне 2021 года. В конце 2023 года на предприятии началась модернизация, в рамках которой завершились работы по восстановлению здания цеха, а также проходит закупка нового оборудования. Одновременно на ФИНГО-Сибирь стартовало производство деталей корпусов газоочистных фильтров. Первыми заказчиками стали предприятия российской энергетической отрасли.

ООО ТЛП Менеджмент