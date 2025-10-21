Бесхозяйное имущество в новых регионах передадут в госсобственность

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минстроя РФ о внесении изменений в законы о принятии в состав РФ новых территорий. Правки подразумевают передачу бесхозяйного имущества в новых регионах в собственность субъектов или их муниципальных образований, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Инициатива касается жилых домов, квартир и комнат в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Предполагается, что бесхозяйное имущество будет использовано в нескольких вариантах последующего применения. Его могут передать гражданам России, проживающих в новых территориях и лишившихся единственного жилья из-за боевых действий. Жилье также можно будет вернуть гражданам, владевших им до момента признания бесхозности. Кроме того, имущество могут выделять как служебные квартиры для госслужащих, военнослужащих и сотрудников бюджетной сферы.

Законопроект также «закрепляет право государственной собственности» на объекты критической инфраструктуры, имущественные комплексы предприятий, обеспечивающих бесперебойное функционирование экономики и жизнедеятельность граждан. Отмечается, что бесхозяйным будет признаваться жилье, на которое отсутствуют правоустанавливающие документы либо невозможно установить собственника.

Влад Никифоров