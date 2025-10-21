МИД КНР: поддержание дипотношений с Тайванем является безвыходным тупиком

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал правительства стран, поддерживающих дипломатические отношения с администрацией Тайбэя, как можно скорее принять правильное политическое решение и отказаться от них, сообщает агентство «Синьхуа» по итогам очередной ведомственной пресс-конференции в понедельник. Заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать недавний призыв высокопоставленного лица Парагвая к дебатам по вопросам возможного установления дипломатических и торгово-экономических связей между этой страной и Китаем.

«Мы призываем правительства отдельных стран, включая Парагвай, трезво оценивать ситуацию, прислушиваться к голосу дальновидных деятелей, не игнорировать чаяния народа и принять своевременное политическое решение, соответствующее коренным и долгосрочным интересам их народов»,— цитирует агентство ответ представителя МИД Китая.

Он подчеркнул, что принцип одного Китая является общепризнанным консенсусом в международном сообществе и основной нормой международных отношений. Сохранение же так называемых «дипломатических отношений» с администрацией Тайваня — это тупик, из которого нет выхода.

Эрнест Филипповский