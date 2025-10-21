Восемь аэропортов России ввели временные ограничения на полеты

В ночь на 21 октября аэропорты Волгограда, Тамбова, Краснодара, Геленджика, Нижнего Новгорода, Сочи, Владикавказа и Грозного ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Меры связаны с риском атаки БПЛА на регионы России. Идентичные меры около двух часов действовали в Саратове.

Об атаке беспилотников в ночь на вторник сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В результате был поврежден многоквартирны дом в Батайске, а также пострадал человек в Ростове-на-Дону.