На Камчатке арестован 18-летний студент за оправдание терроризма
Суд на Камчатке вынес решение о заключении под стражу задержанного накануне 18-летнего жителя региона, которого подозревают в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщили «Ъ» в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю.
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю
По данным УФСБ, студент одного из учебных заведений Камчатки стал участником русофобских пабликов и каналов в Telegram. «Он опубликовал сообщения, в которых одобрял деятельность украинской националистической военизированной организации, признанной террористической, и запрещенной на территории РФ»,— сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено СУ СКР по региону. Следствием проведен обыск в квартире фигуранта. Изъяты технические устройства и документы. Расследование продолжается.
За публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности российским законодательством предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до семи лет. Уголовная ответственность за совершение указанных преступлений наступает с 16 лет.