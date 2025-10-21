На Камчатке арестован 18-летний студент за оправдание терроризма

Суд на Камчатке вынес решение о заключении под стражу задержанного накануне 18-летнего жителя региона, которого подозревают в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщили «Ъ» в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю Фото: Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю

По данным УФСБ, студент одного из учебных заведений Камчатки стал участником русофобских пабликов и каналов в Telegram. «Он опубликовал сообщения, в которых одобрял деятельность украинской националистической военизированной организации, признанной террористической, и запрещенной на территории РФ»,— сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено СУ СКР по региону. Следствием проведен обыск в квартире фигуранта. Изъяты технические устройства и документы. Расследование продолжается.

За публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности российским законодательством предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок до семи лет. Уголовная ответственность за совершение указанных преступлений наступает с 16 лет.

Гузель Латыпова