Дуров назвал ограбление Лувра «печальным признаком упадка» Франции

Основатель Telegram Павел Дуров связал ограбление Лувра в Париже с упадком Франции. В соцсети Х он назвал инцидент печальным признаком деградации, где правительство, по его мнению, отвлекает граждан от реальных угроз.

«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным»,— написал он.

Сам Павел Дуров находится под следствием во Франции и обязан возвращаться в страну каждые 14 дней.

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра утром 19 октября. Из музея были похищены девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и Жозефины. По данным МВД, преступники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы, использовав автовышку. На кражу у злоумышленников ушло четыре минуты.