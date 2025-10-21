«Дефицит данных превращается в дефицит баллов»

ЭКГ-рейтинг имеет все шансы стать ключевым инструментом оценки вклада в экологию, кадровой политики и финансовой устойчивости компаний, но пока он страдает из-за нехватки данных, связанной с низким участием бизнеса в добровольном анкетировании. О необходимых изменениях для того, чтобы рейтинг начал работать, рассуждает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора Президентской академии (РАНХиГС) Даниил Гоненко.

Фото: vk.com / igsuranepa

— Появление рейтинга на базе национального стандарта РФ — это важный шаг к формированию новых предпринимательских институтов доверия: бизнес и государство начинают говорить на одном языке нефинансовой отчетности. Однако на старте неизбежны болезни роста. Если компания не заполнила анкету, а учет ведется только по открытым источникам, возникает систематическая недооценка. В таком виде рейтинг можно воспринимать лишь как инструмент скрининга: он показывает зрелость компаний в раскрытии информации. Но считать его окончательным мерилом пока рано — дефицит данных автоматически превращается в дефицит баллов.

Решение — в доработке методологии. Необходима двухуровневая модель данных, основанная на публично доступной информации и данных, верифицированных после заполнения анкеты, короткая форма для среднего бизнеса с автоматическими дополнениями из государственных реестров, а также учет региональной специфики — от дуального обучения и сельских социальных программ до показателей по почвам и водопользованию. Дополнительно важны прозрачность критериев и понятный механизм апелляции. Только при этих условиях рейтинг станет не витриной, а рабочим институтом, поддерживающим устойчивый рост среднего бизнеса и формирование российских практик корпоративной ответственности — релевантных именно для регионов, в том числе Черноземья.

В итоге рейтинг по ГОСТ, каким является система ЭКГ,— верный шаг к институту доверия. Но, пока охват анкет низкий, это скорее тест на публичную зрелость, чем окончательный вердикт. Чтобы инструмент реально заработал, нужны двухуровневые данные, адаптированная анкета для представителей малого и среднего предпринимательства, региональная настройка критериев.

Подготовила Ульяна Ларионова