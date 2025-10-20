В Румынии на НПЗ ЛУКОЙЛа произошел взрыв

В Плоешти на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel Lukoil, который принадлежит российскому ЛУКОЙЛу, произошел взрыв, после чего на предприятии начался пожар. Один человек пострадал, передает ТАСС сообщение завода.

Взрыв произошел 20 октября в 11:30 по местному времени (11:30 мск). «При проведении работ сотрудниками подрядного предприятия Felbermayer SRL, произошел хлопок в промышленной канализационной системе с выбросом крышки люка канализационного колодца»,— отмечается в сообщении. Агентство Agerpres пишет, что из-за взрыва пострадал 57-летний сотрудник НПЗ. Его госпитализировали с черепно-лицевой травмой и травмой левой ноги.

В Petrotel Lukoil сообщили, что сейчас на заводе проводятся «профилактические мероприятия» и расследование случившегося. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и предприятию нет. Инспекторат полиции румынского уезда Прахова возбудил уголовное дело из-за несоблюдения правил безопасности и гигиены труда и причинения вреда здоровью по неосторожности.