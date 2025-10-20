В Главном радиочастотном центре назначен новый гендиректор

Врио гендиректора Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) стал Сергей Темный. Руслан Нестеренко, который руководил центром с апреля 2021 года, покинул должность 8 октября.

Информация о смене руководства в ГРЧЦ указана в данных СПАРК. На сайте центра Сергей Темный также указана как врио гендиректора. Ранее он занимал пост директора центра спецпроектов ГРЧЦ.

Главный радиочастотный центр обеспечивает «надлежащее использование радиочастот и радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств гражданского назначения», указано на его сайте. В мае 2025 года Евросоюз ввел санкции в отношении ГРЧЦ и Руслана Нестеренко. На центр возложили ответственность «за действия по ведению радиоэлектронной войны», «глушение сигналов GPS в странах Балтии и нарушение работы гражданской авиации».