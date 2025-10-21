Покупатели вышли из доли

Комнаты на вторичном рынке 40 ключевых городов России за год подорожали на 4,3%, до 1,73 млн руб. Цены на наиболее доступный формат жилья растут в два раза медленнее, чем на квартиры-студии. Это связано с сокращением предложения. С расселением коммуналок комнат на российском рынке недвижимости становится все меньше. Больше всего предложений ожидаемо в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средняя стоимость комнаты на вторичном рынке 40 городов России с населением от 500 тыс. человек в октябре составила 1,73 млн руб., подсчитали в ЦИАН. Год к году показатель вырос на 4,3%. Ближайшие конкуренты комнат, готовые квартиры-студии, дорожали быстрее. В этом сегменте средняя стоимость увеличилась на 8,7%, до 4,33 млн руб. Согласно «Миру квартир», в 70 городах России средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в целом по итогам сентября составила 122,4 тыс. руб., лота — 6,5 млн руб. Год к году значения выросли на 5,3% и 5,5% соответственно.

Заметнее всего средняя стоимость комнат на вторичном рынке, по данным ЦИАН, за год выросла в Рязани — на 18,3% год к году, до 0,87 тыс. руб. Снизилась — в Краснодаре, на 15,2%, до 1,72 млн руб. В Москве комнаты сейчас стоят в среднем 6,2 млн руб., в Санкт-Петербурге — 3,3 млн руб. Год к году показатели выросли на 3,7% и 4,2% соответственно.

В аналитическом центре «Инком-недвижимость» в июле фиксировали стагнацию цен на комнаты в Москве, оценивая средний лот в 4,6 млн руб. Год к году показатель вырос на 0,3%. По данным аналитиков, большинство предложений, приведенных ТАСС, сосредоточены в районах Перово, Басманный, Текстильщики, Пресненский и Тверской.

Сдержанный рост цен на комнаты в целом в ЦИАН связывают с невысоким спросом: в октябре интерес к формату сократился на 5% год к году.

Аналитики поясняют, что лоты пользуются популярностью у ограниченной аудитории. Их обычно приобретают для сдачи в аренду, временного проживания в конкретном районе или оформления регистрации.

В Москве, например, комната может рассматриваться в качестве варианта жилья в центре города: предложение студий и иных доступных форматов здесь ограничено.

Сдержанный спрос, впрочем, сейчас характерен для рынка вторичной недвижимости в целом. Согласно Росреестру, в январе—сентябре в Москве было заключено 97,9 тыс. сделок с готовым жильем. Год к году показатель снизился на 3,7%. Основной причиной сокращения активности традиционно считается низкая доступность ипотечного кредитования.

Согласно ЦИАН, на вторичном рынке 40 городов России с населением от 500 тыс. человек в октябре продавалось 9,9 тыс. комнат. Год к году показатель потерял 5,7%. Ограниченное предложение во многом объясняется постепенным вымыванием с рынка этого формата жилья. Продолжается расселение коммуналок, иногда покупатели выкупают сразу несколько комнат, формируя так отдельную квартиру, поясняет ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская. Она отмечает, что пять лет назад предложение комнат было в два с половиной раза выше — 27 тыс. лотов. Больше всего комнат, согласно ЦИАН, представлено на рынке Санкт-Петербурга — 2,5 тыс. лотов. 1,1 тыс. объектов продаются в Москве, 700 — в Новосибирске и 500 — в Екатеринбурге.

Александра Мерцалова