Миноритарная реакция

Кассационный суд удовлетворил иск прокуратуры к миноритарным акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Надзорный орган требовал обратить в доход государства акции, которыми владеют свыше 2,1 тыс. физических и юридических лиц. По мнению истца, приватизация предприятия в 1990-е годы прошла с нарушениями. Эксперты считают, что судебный акт кассационной инстанции может существенно повлиять на права инвесторов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил кассационное представление прокуратуры на решение апелляционной инстанции по иску надзорного органа к миноритарным акционерам ОАО «Соликамский магниевый завод». Ответчиками по иску были свыше 2,1 тыс. физических лиц. Надзорный орган настаивает, что ответчики не могут быть акционерами предприятия, поскольку завод был приватизирован в 1990-е незаконно. Апелляция установила, что основная часть миноритариев приобрела акции на организованных торгах, поэтому эти сделки являются неоспоримыми. При этом добросовестные владельцы могут получить компенсацию от Рос­имущества.

Иск прокуратуры к миноритариям ОАО «Соликамский магниевый завод» был направлен еще в 2022 году. Как считает надзорный орган, приватизация стратегического предприятия в 1992–1996 годах была проведена с нарушением действовавшего на тот момент законодательства. В частности, она была проведена без разрешения правительства РФ, а только на основании одобрения гос­комимущества Пермской области. В итоге решение в части контрольного пакета акций устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Требования прокуратуры края к миноритариям в полном объеме поддержала Генпрокуратура РФ.

Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск надзорного органа об изъятии акций предприятия. С этим решением не согласились ответчики, а также Центробанк и представители Мосбиржи. В поддержку своей позиции они указывали, что акционеры, которые приобрели акции на организованных торгах, являются законными приобретателями ценных бумаг. Апелляция судебный акт отменила. Из ее постановления следует, что коллегия судей полностью поддержала позицию ЦБ и Мосбиржи. Последние ссылались на ст. 149.3 ГК РФ, согласно которой бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на биржевых торгах, не могут быть истребованы у добросовестного приобретателя. Прокуратура, в свою очередь, ссылалась на ст. 302 ГК РФ, согласно которой собственник вправе истребовать имущество из чужого незаконного владения, если оно было передано третьим лицам помимо его воли. При этом добросовестность конечного владельца в данном случае значения не имеет.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Астериск» Владимира Хантимирова, существует вероятность того, что в случае подачи кассационной жалобы она будет передана на рассмотрение экономической коллегии. Судебный акт кассационной инстанции может существенно повлиять на права инвесторов, приобретающих ценные бумаги на свободных торгах, а также на их доверие к рынку в РФ в целом. «Верховный суд в связи с резонансностью спора может конкретизировать правовую позицию, почему именно в случае с акциями СМЗ подход об изъятии является правомерным»,— считает юрист.

Партнер юридической фирмы INTELLECT, руководитель группы практик «Разрешение споров» Роман Речкин поясняет: исход спора в кассационном суде округа показывает, что лоббистские возможности ЦБ РФ, пытавшегося защитить права лиц, которые приобрели акции на бирже, явно уступают возможностям генпрокуратуры. «Дело Соликамского магниевого завода — одно из дел в рамках так называемой деприватизации, когда генпрокуратура массово предъявляет иски о возврате в госсобственность заводов, приватизированных двадцать и более лет назад. Суды в таких случаях уже, к сожалению, привычно „закрывают глаза“ на пропуск государством исковой давности. В этом деле кассационный суд округа дополнительно „закрыл глаза“ и на абзац второй статьи 149.3 ГК РФ, который прямо запрещает истребовать акции, приобретенные на бирже, у добросовестного приобретателя»,— говорит эксперт.

Анастасия Леонтьева