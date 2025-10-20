Воронежский «Факел» победил дома волгоградский «Ротор»

Воронежский «Факел» одержал победу над волгоградским «Ротором» в матче 15 тура Лиги PARI 2025/2026. Встреча на домашнем стадионе «огнеопасных» завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Два раза подряд — на 42 и 46 минутах — ворота соперника поразил Пуси Белайди. Затем собственный дубль на 74 минуте основного и второй — дополнительного — времени выполнил Георгий Гонгадзе.

Следующий матч «Факела» в турнире состоится в воскресенье, 26 октября: «огнеопасные» сыграют в гостях со «СКА-Хабаровск».

Юрий Голубь