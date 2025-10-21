Вячеслав Гладков: «Обеспечение жильем льготников — наш приоритет»

Вопрос реализации жилищных программ рассматривался на еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области. В рамках программы по улучшению жилищных условий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семей с детьми-инвалидами, молодых и многодетных семей муниципалитетами освоено почти 979 млн руб. из запланированных более 1,4 млрд руб. Это позволило обеспечить жильем уже 318 из 436 семей льготных категорий, включенных в план 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным регионального Минстроя, наиболее успешно программы реализуются в Белгородском, Ракитянском, Вейделевском, Чернянском, Красненском, Ивнянском районах, а также в Шебекинском и Старооскольском округах и в городе Белгороде. Уровень готовности в этих муниципалитетах составляет 95–100%. Высокие темпы реализации также отмечены в Волоконовском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском районах и Губкинском округе — от 70 до 80%.

В то же время, по словам министра, в ряде территорий выполнение планов отстает. В зону риска вошли Валуйский, Новооскольский, Алексеевский и Грайворонский округа (23,1%), Яковлевский округ (19%), а также Корочанский, Борисовский и Ровеньский районы, где степень готовности не превышает 0%.

Губернатор отметил, что регион выделяет значительные средства на развитие жилищных программ и социальной инфраструктуры, и потребовал от руководителей отстающих муниципалитетов усилить работу. «Мы выделяем колоссальные средства из областного бюджета на реализацию жилищных программ, на развитие социальной инфраструктуры. Для каждой семьи из льготной категории это крайне важный вопрос. Безусловно, это приоритетное направление в нашей работе. Если я вижу, что часть глав бездействует, этот вопрос будем отдельно обсуждать с докладом по каждому из них об изменениях в динамике. Особенно Грайворонскому, Яковлевскому и Ровеньскому муниципалитетам нужно наращивать темпы. Пока то, что я увидел по ним, плохо», — заявил Вячеслав Гладков.

Анна Швечикова