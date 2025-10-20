Урожай винограда в Крыму в 2025 году сократится почти на четверть

В Крыму ожидают, что сбор урожая винограда в текущем году будет меньше на 20–25%, чем в предыдущем, из-за весенних заморозков и последующей засухи. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства.

По данным чиновников, с начала уборочной кампании, которая стартовала в августе, в регионе собрали 80,5 тыс. тонн винограда. Уборочная кампания продлится до начала ноября (за исключением сортов для вин типа ice wine).

«Для крымских виноградарей этот сезон стал настоящим испытанием: сначала весенние заморозки повредили молодые почки, а потом случилась почвенная засуха, которая длилась с мая по сентябрь... В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом валовой сбор урожая будет ожидаемо меньше, по прогнозам, ниже на 20–25%»,— уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в рамках государственной поддержки крымским виноградарям было выделено более 839,5 млн руб. (в прошлом году — 736,8 млн руб.). На эти субсидии аграрии приобретают посадочный материал, шпалеры и оборудование.

В 2024 году в Крыму было собрано более 123 тыс. тонн винограда.

Александр Дремлюгин, Симферополь