Синдром раздвоения депутатской инициативы

Правительство поддержало законопроект о психологической помощи, разработанный вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой (ЕР) — но только при условии его «существенной доработки». Сам законопроект до сих пор не опубликован, поэтому о его содержании можно узнать из правительственного отзыва. Так, документ требует, чтобы не менее 75% психологов региона вступили в некоммерческие профессиональные организации — в правительстве это называют почти невыполнимым условием. Также инициатива дает Минздраву полномочия устанавливать квалификационные требования ко всем психологам — в отзыве это требуют обосновать. Анна Кузнецова в беседе с “Ъ” поблагодарила коллег из правительства «за поддержку» и заявила, что законопроект готовится к внесению в Госдуму.

Правительство РФ поддержало законопроект о психологической помощи, разработанный вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой. Однако в заключении (есть в распоряжении “Ъ”) отмечается, что перед внесением в Госдуму его нужно серьезно доработать.

Напомним, что о законопроекте госпожи Кузнецовой стало известно в ноябре 2024 года. Тогда сообщалось, что инициативу не поддержали 11 министерств, включая Минздрав, Минпросвещения, Минобразования и Минтруд. Его полный текст так и не был опубликован, поэтому о содержании инициативы приходится догадываться из отзывов на нее. Так, первую версию документа раскритиковали за «правовую неопределенность и пробелы правового регулирования».

Судя по комментариям ко второй версии, законопроект подразумевает, что все психологи должны соответствовать профессиональным стандартам.

Но это правило из трудового права, указывают в правительстве, а многие психологи работают на себя как самозанятые или ИП. Как закон будет применяться к ним, не ясно.

Также документ требует, чтобы не менее 75% психологов региона вступили в некоммерческие профессиональные организации. Это почти невыполнимое условие, считают в правительстве, и его нужно пересмотреть. В законопроекте не указано, какие именно госорганы будут проверять и контролировать работу психологов и как они будут это делать. Неясно, как психологам, уже работающим на момент принятия закона, подтверждать свой стаж и квалификацию. Еще в законопроекте используются термины, которых нет в действующем законодательстве, например, «типовые дополнительные образовательные программы». А многие ключевые понятия, например «психологическое благополучие» или «осложнения», размыты и трактуются неоднозначно.

Наконец, правительство попросило четко описать, как новый закон будет сочетаться с уже существующими правилами в сфере образования.

Это касается психологической помощи школьникам и студентам, требований к психологам в школах и их дополнительного обучения. Кроме того, правительству непонятно, почему только Минздрав будет устанавливать квалификационные требования ко всем психологам — это нужно обосновать.

Анна Кузнецова заявила “Ъ”, что в работе над законопроектом участвовали представители профильных ведомств и профессионального сообщества. Документ призван повысить качество и доступность психологической помощи населению, а также закрепить государственные гарантии и основные права граждан в этой сфере. Также он должен ввести в законодательство единый понятийный аппарат, что «даст основу для дальнейшего развития психологической помощи в целом». «Продолжают поступать тревожные сигналы о том, что под видом "психологических" услуг проводятся различного рода консультации, которые причиняют вред обратившимся, дискредитируют профессию и деятельность специалистов-профессионалов в целом. Данная ситуация требует регулирования на федеральном уровне,— сказала Анна Кузнецова.— Благодарю экспертов, коллег из правительства за поддержку, готовим законопроект к внесению».

Добавим, что законодатели уже долгое время не могут отрегулировать сферу психологической помощи. В 2014 году соответствующий законопроект внесла депутат Людмила Швецова («ЕР»), но его отклонил парламент. 18 февраля 2025 года был опубликован законопроект от думского комитета по защите семьи. Его главная новация — разрешение заниматься психологической деятельностью только специалистам с профильным высшим образованием. Законопроект пока не внесен в Госдуму.

