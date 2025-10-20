В Черноземье 21 октября будет облачно и дождливо, от +3°C до +9°C

Во вторник, 21 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +3°C до +9 °C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью температура составит +4°C, днем — +6°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают +3°C, днем — +6°C.

В Курске ночью температура составит +4°C, днем — +6°C.

В Липецке ночью — +3°C, днем — +7°C.

В Орле ночью — +5°C, днем — +7°C.

В Тамбове в темное время суток синоптики обещают +3°C, днем — +9°C.

