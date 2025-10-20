Сталь откатилась на десятилетие

Спрос на сталь на российском рынке снизился за десять месяцев на 15%, а в третьем квартале упал до многолетних минимумов. По итогам всего года сокращение потребления металла будет сопоставимым. Восстановление в отрасли, по оптимистичным оценкам, ожидается не ранее второй половины 2026 года, но процесс может и затянуться. Пока активность в строительстве и машиностроении остается низкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спрос на сталь в России в третьем квартале опустился примерно до 9,2 млн тонн, что стало многолетним минимумом, подсчитали аналитики «Т-Инвестиций» исходя из отчетности «Северстали». В компании оценили снижение потребления стали в 15% за девять месяцев. Как прокомментировал гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, кризисные тенденции в российской и мировой металлургии нарастают и в компании наблюдают замедление деловой активности во всех ключевых отраслях-потребителях.

«Северсталь» за девять месяцев увеличила продажи чугуна и слябов в семь раз год к году, до 0,73 млн тонн, но сократила реализацию коммерческой стали на 8%, до 3,35 млн тонн. Другие крупные российские металлурги за третий квартал пока не отчитывались.

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев ожидает, что четвертый квартал может быть еще слабее третьего, так как сезонно в это время активность в строительном секторе более низкая.

В целом по итогам этого года он закладывает сокращение спроса на сталь на 13–15%, до 38 млн тонн. Такое значение соответствует уровням потребления десятилетней давности, 2015–2016 годов.

С учетом приближения зимнего сезона можно ожидать дальнейшего ослабления спроса в строительном сегменте и снижения внутренних цен на плоский прокат, говорит начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Потенциал экспорта, добавляет он, также ограничен из-за значительных объемов поставок китайского проката — 110–115 млн тонн в 2025 году. По оценкам «Северстали», слабый внутренний спрос привел к снижению стоимости горячекатаного проката в РФ в третьем квартале на 14% год к году, а продолжающийся рост китайского экспорта оказывает давление на экспортные цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По словам господина Красноженова, потребление стали на внутреннем рынке в первую очередь зависит от инвестиций в крупные инфраструктурные проекты со стороны государства. Производители, добавляет он, в текущих условиях должны ориентироваться на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, которая часто импортируется: стальных металлоконструкций, премиальных и высокопрочных марок стали, премиальных сплавов.

Начальник аналитического отдела отраслевого издания «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский говорит, что для восстановления внутреннего спроса на сталь необходимо всего два условия: снижение ключевой ставки до не более чем на 3–4 процентных пункта выше инфляции и расширение государственных инвестиций в реальный сектор. По его мнению, немного улучшиться ситуация может в начале 2026 года, если государство сделает крупные выплаты по авансированию контрактов. Начало восстановления внутреннего рынка ожидается не ранее второй половины 2026 года и при условии более низких процентных ставок в России, уверен Ахмед Алиев. А младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков замечает, что в условиях отмены льготной ипотеки снижение ставки даже на 1–2 процентных пункта будет недостаточным для оживления спроса на сталь.

Александр Шевелев, гендиректор «Северстали», о ситуации в металлургической отрасли, в июне: «Отрасли необходимо только одно — поддержка отраслевых потребителей».

Оптимизма нет и у представителей строительной отрасли. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов считает, что для устойчивого возвращения к росту необходимо снижение ключевой ставки до уровня около 12%, дальнейшее расширение государственных и инфраструктурных инвестиций, а также стабилизация спроса на жилье и коммерческие помещения. Он также ожидает, что восстановление строительной отрасли в России возможно не раньше второй половины 2026 года, если сложится ряд объективных факторов.

«Предложение проектов начнет расти к середине следующего года. И вслед за этим с лагом в несколько месяцев пойдут вверх и объемы строительства жилья, в том числе потребление металла»,— прогнозирует директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова. Управляющий партнер проектной компании IDI-Project Дмитрий Владимиров отмечает, что по среднесрочному прогнозу ЦБ в 2026 году ставка будет на уровне 12–13%, при которой ипотека все равно будет оставаться недоступной для большого числа заемщиков. В 2026 году, считает он, вряд ли стоит ждать кардинальных перемен на рынке — скорее всего, это история не ближайшего года.

Собеседник “Ъ” в металлургической отрасли говорит, что в машиностроении ситуация также сложная.

По его словам, затоваривание складов у производителей легковой и грузовой техники на фоне высоких ставок по кредитам приводит к снижению производственного плана. Спрос на новые вагоны снижается в условиях сокращения погрузки на сети ОАО РЖД, продажи сельхозтехники сдержаны ограниченными доходами аграриев, перечисляет источник “Ъ”. Впрочем, рассчитывает он, в следующий год промышленность будет заходить с низкими запасами в цепочке поставок, что, возможно, поддержит отрасль.

Полина Трифонова, Дарья Андрианова