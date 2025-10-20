Пенсионные переводы с уголовного

Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях при переводе пенсии почти 4,5 тыс. человек из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд «Согласие» (НПФ «Согласие»), по которому проходят 14 обвиняемых. Суд согласился с доводами защиты, что обвинительное заключение составлено с нарушениями закона. В частности, следствие так и не провело судебно-экономическую экспертизу, которая установила бы сумму ущерба.

Уголовное дело, фабула которого за последние несколько лет претерпела множество изменений, было возбуждено Следственным управлением МВД по Республике Коми в апреле 2019 года. Изначально его фигурантами стали 15 человек, среди которых был член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов. Первоначально им инкриминировалось хищение путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 11,371 млрд руб. бюджетных средств у Пенсионного фонда России (ПФР) в составе преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Следствие утверждало, что в период с 2016 по 2018 год недобросовестные агенты фальсифицировали документы на перевод пенсионных накоплений граждан, проживающих в разных российских регионах, из ПФР в НПФ «Согласие», подделав их заявления. Для махинаций использовалась украденная база данных пенсионеров, которой злоумышленники обзавелись в Воронеже.

Организаторами хищений следствие сочло уроженца Горьковской области индивидуального предпринимателя Андрея Реунова и москвича советника гендиректора ООО «Компания "Семейные ценности"» Артема Усова.

Им помогала жительница Сыктывкара Елена Золина, которая передавала документы с личными данными граждан и заявками на перевод их пенсии в отделение ПФР в Сыктывкаре, где заявления проверяли и одобряли. Также фигурантами уголовного дела стали более десятка человек, проживавших в Сыктывкаре, Воронеже, Белгороде и Курске. Вначале все они находились под стражей, однако после нескольких месяцев нахождения в СИЗО вышли под запрет определенных действий или подписки о невыезде.

В августе 2019 года дело было передано в Следственный департамент МВД, который, допросив сотрудников Минфина и ПФР, констатировал, что сведения о наличии 18 тыс. фиктивных договоров, «послуживших основанием для перевода накопительной части пенсий граждан в НПФ, с учетом которых определен причиненный ущерб в размере 11 млрд руб., своего объективного подтверждения не нашли».

Уголовное дело вернули в региональное следственное управление, которое в марте 2020 года прекратило преследование фигурантов по обвинению в организации преступного сообщества или участия в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК, до 20 лет строгого режима). Дело в отношении господина Неверова и вовсе было выделено в отдельное производство. С него также сняли обвинения по ст. 210 и 159 УК РФ, но вменили «неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272 УК РФ).

Что касается остальных фигурантов, то одиннадцати из них — Андрею Реунову, Артему Усову, Глебу Беляеву, Сергею Борисову, Станиславу Хохлову, Александру Тягину, Евгению Кривобоке, Надежде Юрьевой, Валерию Кравцову, Виталию Синьговскому и Евгению Телегину — к обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) добавили также легализацию похищенного (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а Елене Золиной, Дарье Макаренковой и Сергею Шелапухе вменили только мошенничество.

При этом следствие существенно изменило фабулу обвинения, посчитав хищением не перевод денег из ПФР в НПФ, как было изначально, а незаконную выплату «Согласием» агентского вознаграждения в размере 12,22 млн руб. теперь уже по 4438 поддельным договорам.

Летом 2025 года их дело направили в Сыктывкарский горсуд, который передал его по подсудности в Мещанский суд Москвы. В ходе предварительного слушания там защитники господ Усова и Золиной ходатайствовали о возвращении дела прокурору, утверждая, что при составлении обвинительного заключения был допущен ряд грубых нарушений закона, которые не позволят вынести объективный приговор.

Так, следствие не указало место совершения преступления. Вместе с тем, если учесть разъяснения пленума Верховного суда РФ, им нужно считать местонахождение головного офиса ликвидированного в настоящее время НПФ «Согласие», который относится к юрисдикции не Мещанского, а Басманного суда Москвы, указывали адвокаты. Также они обратили внимание на то, что из 4438 «поддельных» договоров о добровольном страховании следствие провело почерковедческие экспертизы только в отношении подписей 565 лиц. При этом 2215 граждан, чьи подписи, как считает следствие, были подделаны, не допросили. И, наконец, следствие не провело по делу судебно-экономическую экспертизу, а потому не ясно, каким образом оно установило ущерб на сумму 12,2 млн руб., отмечала защита.

Адвокаты остальных фигурантов поддержали доводы коллег. Представители потерпевших, которыми были признаны ООО «ХК "Доминанта"», ООО «Концерн "Россиум"» АО «НПФ Эволюция» (владельцы НПФ «Согласие»), оставили просьбу защиты на усмотрение суда. При этом прокуратура выступила против. Однако, оценив доводы сторон, судья Ирина Горбулина с аргументами защиты согласилась, отметив неясность предъявленного фигурантам обвинения и отсутствие в деле экспертизы, которая бы могла установить ущерб. Также суд констатировал, что следствие «не установило и не раскрыло обстоятельства инкриминируемого подсудимым хищения безналичных денежных средств» в размере 12,2 млн, что нарушило право обвиняемых на защиту.

Защищающий белгородского предпринимателя Глеба Беляева председатель коллегии адвокатов «Альтер-Эго» Евгений Скрипилев заявил “Ъ”, что удовлетворен решением суда, отметив, что защита рассчитывает на прекращение «многострадального» дела, в ходе расследования которого трижды полностью сменилось руководство СУ МВД по Республике Коми.

Он считает, что в действиях фигурантов в принципе отсутствует состав преступления. По словам защитника, ходатайствуя о прекращении дела еще много лет назад, он отмечал, что средства из ПФР похитить невозможно, поскольку это не «живые» деньги, а активы в виде акций, облигаций и банковских вкладов.

«Перевести их из одного фонда в другой можно, но распорядиться ими для оплаты чего-то — нельзя. Они не являются средством оплаты, а лишь гарантией социального обеспечения людей. Они вложены во что-то и работают на них»,— указал защитник. Он отметил, что следствие фактически согласилось с этим доводом, но, «чтобы не портить статистику расследования», дело не было прекращено, а в нем несколько раз поменяли формулу обвинения. Адвокат считает, что его клиент занимался легальной деятельностью — пенсионным брокерством, которое на момент инкриминируемых событий не было запрещено.

«Лишь с осени 2019 года государство запретило передоверять кому-то права пенсионеров на переход из одного пенсионного фонда в другой. Теперь граждане могут сделать это только лично»,— сказал защитник. Он добавил, что уникальность вышеназванного уголовного дела заключается в том, что, несмотря на то что следствие считает незаконными договоры о переводе денег граждан из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд, «ни одни из почти 4,5 тыс. пенсионеров, чьи подписи якобы были подделаны, не обратился в суд, не признал их незаконными и не потребовал возврата средств».

«У них только увеличилась накопительная часть пенсии, что говорит об уровне защищенности их денег»,— сказал господин Скрипилев.

