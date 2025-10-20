Сын не пошел на сдачу

Как стало известно “Ъ”, житель Воркуты получил 15 лет строгого режима за то, что пытался уговорить своего сына, участвовавшего в СВО, сдаться в плен и перейти на сторону Украины. Фигурант отрицал свою вину, утверждая, что он лишь неудачно пошутил в переписке с военным.

Апелляционный военный суд 20 октября оставил в силе приговор 45-летнему жителю Воркуты Геннадию Калашникову. Ранее он был признан Первым западным окружным военным судом (Санкт-Петербург) виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к участию в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма в интернете) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета).

Как пояснили “Ъ” в управлении ФСБ по Республике Коми, расследовавшем уголовное дело, фигурант размещал в мессенджере Telegram посты, одобряющие деятельность украинских военизированных формирований, в том числе признанных террористическими и запрещенных в России, а также призывы к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих.

В ходе расследования сотрудники УФСБ выяснили, что в марте 2024 года воркутинец склонял своего сына, проходящего службу в зоне специальной военной операции (СВО), к сдаче в плен противнику для последующего вступления в состав одного из проукраинских подразделений.

Согласно приговору, вступившему в законную силу, Калашников был не только осужден на пятнадцать лет, из которых три года должен провести в тюрьме. Ему на три года запретили деятельность, связанную с администрированием сайтов в интернете, а кроме того, оштрафовали на 400 тыс. руб.

Защитники Геннадия Калашникова рассказали, что он называл себя пацифистом, поэтому особенно тяжело переживал отправку сына на СВО и его участие в боевых действиях.

По версии адвокатов, фигурант не призывал к расправе над бойцами ВС России хотя бы потому, что одним из них является его сын. Относилось же это сообщение к участникам ЧВК «Вагнер» и ее создателю Евгению Пригожину, от которых, по версии автора, пострадали жители Бахмута.

Подлинность его переписки с сыном, в которой говорилось о сдаче в плен, обвиняемый не отрицал, но настаивал, что она носила шуточный характер. По словам Калашникова, в сообщениях было много смайлов, которые потом исчезли из материалов дела. Обращаясь к сыну, обвиняемый призывал его перейти в РДК, который признан террористическим и запрещен в РФ. При этом Калашников утверждает, что не знал, что корпус является проукраинской структурой.

«Действия Калашникова безосновательно были квалифицированы как имеющие террористическую направленность»,— настаивала в суде апелляционной инстанции защита, но ее никто не услышал.

Дарья Шучалина, Сыктывкар; Андрей Кучеров, Санкт-Петербург