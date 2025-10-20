Сын не пошел на сдачу
Отец не уговорил участника СВО перейти на сторону Украины
Как стало известно “Ъ”, житель Воркуты получил 15 лет строгого режима за то, что пытался уговорить своего сына, участвовавшего в СВО, сдаться в плен и перейти на сторону Украины. Фигурант отрицал свою вину, утверждая, что он лишь неудачно пошутил в переписке с военным.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Апелляционный военный суд 20 октября оставил в силе приговор 45-летнему жителю Воркуты Геннадию Калашникову. Ранее он был признан Первым западным окружным военным судом (Санкт-Петербург) виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к участию в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма в интернете) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета).
Как пояснили “Ъ” в управлении ФСБ по Республике Коми, расследовавшем уголовное дело, фигурант размещал в мессенджере Telegram посты, одобряющие деятельность украинских военизированных формирований, в том числе признанных террористическими и запрещенных в России, а также призывы к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих.
В ходе расследования сотрудники УФСБ выяснили, что в марте 2024 года воркутинец склонял своего сына, проходящего службу в зоне специальной военной операции (СВО), к сдаче в плен противнику для последующего вступления в состав одного из проукраинских подразделений.
Согласно приговору, вступившему в законную силу, Калашников был не только осужден на пятнадцать лет, из которых три года должен провести в тюрьме. Ему на три года запретили деятельность, связанную с администрированием сайтов в интернете, а кроме того, оштрафовали на 400 тыс. руб.
Защитники Геннадия Калашникова рассказали, что он называл себя пацифистом, поэтому особенно тяжело переживал отправку сына на СВО и его участие в боевых действиях.
По версии адвокатов, фигурант не призывал к расправе над бойцами ВС России хотя бы потому, что одним из них является его сын. Относилось же это сообщение к участникам ЧВК «Вагнер» и ее создателю Евгению Пригожину, от которых, по версии автора, пострадали жители Бахмута.
Подлинность его переписки с сыном, в которой говорилось о сдаче в плен, обвиняемый не отрицал, но настаивал, что она носила шуточный характер. По словам Калашникова, в сообщениях было много смайлов, которые потом исчезли из материалов дела. Обращаясь к сыну, обвиняемый призывал его перейти в РДК, который признан террористическим и запрещен в РФ. При этом Калашников утверждает, что не знал, что корпус является проукраинской структурой.
«Действия Калашникова безосновательно были квалифицированы как имеющие террористическую направленность»,— настаивала в суде апелляционной инстанции защита, но ее никто не услышал.