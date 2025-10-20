«Интерфакс»: Минфин предложил расширить полномочия президента в валютной сфере

Минфин подготовил законопроект, который предоставляет президенту право вводить валютные ограничения в одностороннем порядке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Согласно документу, указы президента о регулировании валютной сферы будут приравнены к федеральному закону. Под валютными ограничениями подразумеваются прямые запреты, введение лимитов на объемы, количество и сроки проведения, а также валюту платежа. Глава государства также сможет устанавливать требования по получению лицензий на проведение платежей и ограничивать открытие счетов в стране.

Поправки Минфина вносят изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Авторы документа полагают, что расширение полномочий президента позволит органам валютного контроля активнее привлекать нарушителей к ответственности.