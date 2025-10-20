В Госдуме не поддержали идею предупреждать пользователей о противоправных постах

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству не поддержал законопроект об обязательном уведомлении граждан о необходимости удаления противоправных постов в интернете перед возбуждением уголовного дела.

Документ авторства депутатов Сарданы Авксентьевой и Ксении Горячевой (обе — «Новые люди») предусматривает возможность добровольно устранить нарушение. По словам госпожи Авксентьевой, нередки ситуации, когда дела возбуждаются за посты, опубликованные много лет назад: «Гражданин и сам о них забыл, и позицию сто раз поменял». Депутат считает, что схожая норма действует в отношении владельцев интернет-ресурсов, которые имеют возможность удалить противоправную информацию в течение 24 часов с момента уведомления от провайдера хостинга и избежать блокировки сайта Роскомнадзором.

Однако в предложенном законопроекте речь идет об уголовном преступлении, где действует иной процессуальный порядок, обратила внимание замглавы комитета Ирина Панькина («Единая Россия»). Кроме того, в 2024 году нижняя палата закрепила публичность деяния в качестве отягчающего обстоятельства, напомнила она.

С госпожой Панькиной согласился другой зампред комитета Юрий Синельщиков (КПРФ). Он подчеркнул, что формулировать таким образом закон «невозможно». «Отнял у гражданки сумочку, а на второй день вернул сумочку и избежал преследования? Такого быть не может»,— заключил коммунист.

Григорий Лейба