Шольц рассказал о доброжелательном тоне разговоров с Путиным

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в интервью подкасту Kaffee und Fluchen рассказал о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным во время конфликта на Украине. Господин Шольц отметил, что беседы были частыми и продолжались до 2024 года.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Олаф Шольц

По словам Олафа Шольца, тон разговоров с Владимиром Путиным был доброжелательным, но оба понимали, чего ожидать друг от друга. Он также отметил, что начало специальной военной операции России на Украине не было «спонтанным решением». Бывший канцлер выразил надежду, что президент США Дональд Трамп может внести вклад в урегулирование конфликта, отметив его роль в недавнем прекращении огня на Ближнем Востоке.

На вопрос о возможности третьей мировой войны Олаф Шольц не дал прямого ответа. «С тех пор, как крупные державы приобрели ядерное оружие, всегда нужно быть мудрым и осторожным»,— отметил он (цитата по ТАСС). Он заявил, что всегда придерживался принципа поддержки Украины, но при этом избегал действий, которые могли бы привести к эскалации конфликта между Россией и НАТО.