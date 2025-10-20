Гордума занялась патриотизмом

В гордуме Нижнего Новгорода предложили увековечивать в сфере образования имена погибших участников военной спецоперации. В честь Героев России предложено называть школы, а в память награжденных орденами — классы и парты, за которыми будут учиться отличники. Также в школах необходимо организовать музеи Великой Отечественной войны и СВО и перенести туда памятные таблички с фасадов зданий, полагают депутаты. Однако как называть школу, если среди ее выпускников окажется сразу несколько Героев России, депутаты пока не знают, адресовав эту задачу городскому комитету по увековечению памяти выдающихся личностей. В администрации Нижнего Новгорода пообещали, что темой патриотизма будут охвачены все учебные, культурные и спортивные организации. Координировать общественные инициативы в работе с молодежью будет новое АНО «Развитие», которое решили учредить в мэрии.

Для патриотической работы с детьми власти Нижнего Новгорода создают новую некоммерческую организацию

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На первом заседании новой комиссии думы Нижнего Новгорода по патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту депутат Николай Сатаев предложил присваивать школам имена Героев России, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, чтобы увековечить их память. В каждой школе также необходимо организовать музеи Великой Отечественной войны и СВО с информацией о том, как учились выпускники и в чем состоял их подвиг. «Это было бы правильнее, чем размещать мемориальные доски с черно-белыми фотографиями на фасадах школ», — сообщил депутат.

В Нижнем Новгороде несколько школ названы в честь своих бывших выпускников как Героев Советского Союза, так и Героев России. Сейчас спикер гордумы Евгений Чинцов вместе с депутатом Русланом Станчевым работают над тем, чтобы присвоить учебному классу школе №121 Канавинского района имя погибшего в ходе СВО воина. «Эту школу окончил герой-минометчик. К сожалению, он погиб. Хотим увековечить память о нем, назвав в честь него класс и парту, за которую будут садиться отличники. При этом мемориальную доску планируем разместить не на фасаде, а внутри здания», — сообщил депутат Станчев.

Николай Сатаев предложил сразу назвать его именем школу, однако, узнав, что погибший был кавалером Ордена Мужества, передумал. «Нужно школы называть именами Героев России, а классы — именами кавалеров орденов», — предложил он.

При этом пока не ясно, как увековечивать в одной школе память нескольких погибших ее выпускников. По словам депутата Романа Пономаренко, СВО, к сожалению, еще продолжается, а значит, военнослужащие и дальше будут гибнуть в боях, появятся новые Герои России. «В школьных музеях можно сделать мемориалы всем Героям России, учившихся в данной школе. Если в честь одного сделать табличку, другой будет не у дел. В будущее надо смотреть более системно», — сказал он. Председатель Евгений Чинцов согласился, что одна школа может оказаться альма-матер нескольких Героев России. В этом случае вопрос можно решить через городской комитет по увековечиванию памяти выдающихся нижегородцев, а депутаты примут окончательное решение.

Городские власти активизировали работу по патриотическому воспитанию молодежи. Сейчас в нижегородских школах работают 216 советников и руководителей по воспитательной работе и работе с детскими объединениями, сообщила директор департамента образования Ирина Борякова. По ее словам, линейки и «Разговоры о важном» проводятся в школах еженедельно, 900 учащихся посменно несут почетную вахту на посту №1 в честь дважды Героя Советского Союза Василия Рязанова в Нижегородском кремле. Кроме того, в Нижнем Новгороде работают 47 военно-патриотических клубов и объединений, насчитывающих свыше 2,5 тыс. учеников, а в отрядах Юнармии — около 2,2 тыс. участников, сообщила она.

Патриотическую работу внедряют и в городские культурные мероприятия: в прошлом году их аудитория выросла на 22%, до 6,7 млн человек, рассказала руководитель департамента культуры Светлана Гуляева.

Так, детский театр «Вера» ставил трилогию о Великой Отечественной войне, «Горьковская елка» занимается благотворительностью для участников СВО. В Нижнем Новгороде проводятся историко-патриотические фестивали, реконструкции сражений. Для школьников стало обязательным посещение музея СВО в Доме книги, где выставлена трофейная и российская военная техника, образцы оружия и экипировки. Экскурсии там проводят ветераны СВО, пояснил директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.

Патриотических мероприятий и идей в Нижнем Новгороде стало настолько много, что специально под их реализацию городская администрация предложила создать отдельную автономную некоммерческую организацию «Развитие».

Она займется координацией и реализацией патриотических инициатив через грантовую поддержку проектов, разработку методик, вовлечение молодежи и подготовку лидеров молодежных сообществ. Также АНО «Развитие» займется интеграцией участников СВО в мирную жизнь, рассказал господин Штоян.

Вопросов по поводу создания очередного АНО у депутатов не возникло, доклад администрации о патриотической работе среди молодежи Нижнего Новгорода приняли к сведению.

Владимир Зубарев