В Нефтекумске установили памятник погибшим в вооруженных конфликтах воинам

В Нефтекумске установили монумент в память о погибших в вооруженных конфликтах воинах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ставропольского края.

Фото: Правительство Ставропольского края

Композиция состоит из трех бронзовых скульптур воинов, которые олицетворяют боевые действия в Афганистане, на Северном Кавказе и в зоне СВО. В центре — триумфальная колонна на гранитном постаменте с сюжетами боевых действий. К вершине колонны поднимаются журавли.

По обе стороны памятника располагаются стелы из гранита с именами погибших воинов-земляков.

Мария Хоперская