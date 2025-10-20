Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нефтекумске установили памятник погибшим в вооруженных конфликтах воинам

В Нефтекумске установили монумент в память о погибших в вооруженных конфликтах воинах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ставропольского края.

Фото: Правительство Ставропольского края

Фото: Правительство Ставропольского края

Композиция состоит из трех бронзовых скульптур воинов, которые олицетворяют боевые действия в Афганистане, на Северном Кавказе и в зоне СВО. В центре — триумфальная колонна на гранитном постаменте с сюжетами боевых действий. К вершине колонны поднимаются журавли.

По обе стороны памятника располагаются стелы из гранита с именами погибших воинов-земляков.

Мария Хоперская

Новости компаний Все