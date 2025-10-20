«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российской фондовом рынке произошел бурный разворот: в конце прошлой недели резко начали расти акции и облигации. Это связано с геополитикой — недавним телефонным разговором Дональд Трампа и Владимира Путина. Надежды на мирное соглашение по Украине, на саммит между США и РФ — все это добавило оптимизма инвесторам. При этом повлиять на ситуацию на фондовом рынке может заседание ЦБ по ключевой ставке 24 октября. Чего ожидать инвесторам? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с экспертом цифровой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Олег Богданов: Стоит ли ожидать снижения ключевой ставки?

Владимир Зернов: считаю, что у ЦБ есть пространство и, самое главное, повод для снижения ставки, потому что очевидно, что российская экономика довольно сильно замедляется. Это видно по индексам PMI. Если ставку снизят на 50 базисных пунктов, это не будет значимо для экономики. Я думаю, если снизят, то сразу на 100 базисных пунктов, но могут сбалансировать это каким-то более или менее жестким сигналом, чтобы не дать ожиданиям разогнаться еще раз. Потому что ошибки в коммуникации у них, видимо, уже были — до этого был слишком большой аппетит к риску на рынках, и ставки убежали не туда, куда нужно ЦБ. Потом, наоборот, наступило разочарование. Сейчас им нужно будет аккуратно выстроить коммуникацию.

