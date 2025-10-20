Сроки сложились из взяток

В Москве 20 октября суд вынес приговор по уголовному делу бывших топ-менеджеров Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала РЖД (ЦДЗС). Все они были признаны виновными в получении взяток от контрагентов организации и получили от 8,5 до 12,5 года колонии с крупными штрафами. Осужденные будут обжаловать судебное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Басманном суде Москвы завершилось слушание дела бывших заместителей руководителя Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала РЖД Олега Кириллова и Алексея Савченко, начальника транспортного отдела административно-хозяйственного управления Дениса Андреева и замдиректора по экономике и финансам Дениса Стрельцова. Рассмотрение дела по существу началось в июле этого года, проходило в закрытом режиме, поэтому детали разбирательства остались неизвестными.

Уголовное дело о получении и даче взяток следственные органы СКР возбудили в августе 2023 года. Через несколько месяцев фигурантами уголовного дела стали Олег Кириллов и Алексей Савченко. Их задержали в начале декабря 2024 года, предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), после чего Черемушкинский суд столицы избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей. Адвокаты попытались обжаловать это решение в Мосгорсуде, но апелляционная инстанция признала его обоснованным.

Обоим бывшим топ-менеджерам, как сообщалось ранее, вменили в вину получение взятки в размере 105 млн руб. Кто конкретно был взяткодателем, следствие не сообщало. По некоторым данным, со временем фигуранты признали вину и якобы дали показания на заместителя руководителя административно-организационного аппарата ОАО РЖД Юрия Каменева, после чего обоих перевели под домашний арест. Напомним, что Юрию Каменеву инкриминировали пять эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также организацию преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Он также был помещен в СИЗО, вины экс-управленец не признает, его дело находится в отдельном производстве.

На оглашение приговора фигуранты дела прибыли своим ходом в сопровождении защитников. Очевидно, не рассчитывая на условное наказание, с собой они с помощью родственников принесли баулы с вещами.

Поддержать обвиняемых в суд пришло такое количество родных и друзей, что они заняли почти все места в зале заседаний. Пока председательствующая не появилась, подсудимые присесть не решились.

Оглашение приговора заняло около десяти минут. Из его описательной части следовало, что все фигуранты социализированы, женаты, имеют на иждивении детей, кто-то — еще жен и родителей, требующих внимания и ухода. Все эти обстоятельства, очевидно, были учтены судом при вынесении решения.

В итоге бывшие замруководителя ЦДЗС Олег Кириллов и Алексей Савченко были приговорены к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в размере 36 млн руб. каждый. Им также запретили на три года занимать должности на госслужбе. Наказания Денису Андрееву и Денису Стрельцову оказались более суровыми — по 12,5 года колонии строгого режима, штрафы в размере 73 млн руб. и четырехлетние запреты на занятие госдолжностей. Подсудимые выслушали судью спокойно.

Сразу после оглашения приговора в зал вошли конвоиры, которые надели на осужденных наручники. Стоявшие в зале женщины тихо заплакали. Комментировать судебное решение и говорить о том, будет ли оно обжаловано, адвокаты фигурантов отказались. Впрочем, по реакции родственников осужденных можно с большой долей вероятности предположить, что апелляционные жалобы будут поданы.

Алексей Соковнин