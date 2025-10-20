В Нальчике 38-летнему жителю грозит реальный срок за организацию подпольного казино

В Нальчике завершили расследование уголовного дела об организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны (ч.1 ст.171.2 УК РФ). Фигурантом стал 38-летний местный житель. Об этом сообщили в СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый проводил азартные игры вне игровой зоны с целью извлечения выгоды. Подпольное казино он организовал в нежилом помещении на улице Пачева.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Мария Хоперская