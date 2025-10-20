«Бриллиантовые» вклады ушли за границу

В Краснодаре начался заочный процесс по делу организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» Дмитрия Галактионова и Леонида Воронкина. Они обвиняются в хищении более 800 млн руб. у 1200 вкладчиков. Оба фигуранта успели скрыться за границей, поэтому слушание проходит в заочном режиме.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Первомайском райсуде Краснодара для процесса над организаторами финансовой пирамиды «Джи Эф Ай» Дмитрием Галактионовым и Леонидом Воронкиным был выделен самый большой зал, на тридцать с лишним мест. Однако на первом судебном заседании 20 октября в зале оказалось всего девять потерпевших, в основном люди очень преклонного возраста. Одна из них, Ирина Тарасова, перед заседанием собрала вокруг себя товарищей по несчастью и громко им заявила: «Наши деньги через фирму в Швейцарии вложены в шахту по добыче алмазов в Африке, шахта дает большой доход! На эти средства мошенники прекрасно живут, а следствие говорит, что добраться до них нельзя!»

Подсудимые Дмитрий Галактионов и Леонид Воронкин объявлены в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Потерпевшими по делу признаны более 1,2 тыс. человек, ущерб составил 823 млн руб.

Как следует из обвинительного заключения, прочитанного прокурором Олегом Тимощенко, финансовая пирамида «Джи Эф Ай» действовала с 2011 по 2015 год в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Майкопе. Организатор преступления Дмитрий Галактионов, говорится в деле, создал и возглавил два юридических лица с одинаковым названием — ООО «Торгово-инвестиционная компания “Джи Эф Ай” (GFI — Global Finance Invest)». Организаторы продвигали проект под брендом «Группа компаний “Джи Эф Ай”», называя его подразделением одноименной бизнес-структуры в Швейцарии. Леонид Воронкин занимал должность вице-президента ГК «Джи Эф Ай», отвечая за разработку программного обеспечения.

ГК «Джи Эф Ай» вела активную рекламную кампанию, гражданам предлагали заключать договоры займа с доходностью от 24% до 40% годовых, которая якобы достигалась за счет инвестиций в добычу золота и алмазов, а также в строительство. «Дмитрий Галактионов осознавал, что произвести обещанные выплаты вкладчикам не представляется возможным, так как в проекте отсутствовало главное условие для получения прибыли — предпринимательская деятельность»,— говорится в обвинительном заключении. Следствие установило, что злоумышленники использовали разнообразные методы для обмана вкладчиков.

При заключении договоров сотрудники холдинга оказывали на клиентов психологическое воздействие, принуждая их подписать документы как можно быстрее.

Клиентам демонстрировали фальшивые страховые полисы, якобы гарантирующие сохранность их вкладов. Для создания видимости успешного проекта сотрудникам и некоторым вкладчикам вручали денежные премии и бриллианты. На самом деле «Джи Эф Ай» действовала по классической схеме пирамиды — выплаты первым клиентам производились за счет новых поступлений.

Как выяснили правоохранительные органы, средства вкладчиков действительно переводились в Швейцарию, но не в качестве вложений в бизнес, а для пополнения личных счетов организаторов схемы.

Десять сотрудников ГК «Джи Эф Ай» были осуждены за мошенничество в январе 2024 года. Антон Галактионов (брат организатора), Дмитрий Скрынников и Наталья Юркова приговорены к лишению свободы на сроки от трех до семи лет, но освобождены от наказания, так как в ходе следствия и суда они находились под стражей или под домашним арестом. Роман Митрофанов отправлен на принудительные работы на три с половиной года, остальные подсудимые получили условные сроки.

Анна Перова, Краснодар