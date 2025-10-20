Известный пермский машиностроитель отметил 75-летний юбилей

Сегодня 75 лет исполнилось Владимиру Ломаеву, заслуженному машиностроителю России, советнику генерального директора завода «Машиностроитель».

Владимир Ломаев более 40 лет работает в ракетно-космической отрасли, из них 24 года руководил заводом «Машиностроитель». Под его руководством предприятие значительно увеличило объемы производства, реализовало масштабную программу технического перевооружения, открыло новые цеха и направления работы. Как сообщал «Ъ-Прикамье», весной он покинул пост руководителя предприятия и стал советником гендиректора.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил господина Ломаева и вручил ему медаль «За заслуги перед Пермским краем». Господин Ломаев в 1990 году был награжден орденом Почета, в 2020-м — орденом «За морские заслуги». В 2008 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», в 2010 году вручена Почетная грамота Правительства Российской Федерации. Он также награжден Почетной грамотой Роскосмоса, ведомственными знаками Роскосмоса. В 2018 году Владимиру Ломаеву было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Перми».