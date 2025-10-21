В трастах ищут верную долю

Минэкономики предлагает урегулировать вопрос определения доли косвенных участников экономически значимых организаций (ЭЗО), которые структурировали свое владение через иностранные трасты и личные фонды, при этом не являясь их контролирующими лицами. Сейчас есть риски невозможности определения их доли, что может привести к привлечению к ответственности таких участников за невыполнение требований о вступлении в прямое владение долями в ЭЗО. Ведомство подготовило законопроект, устанавливающий специальный трехступенчатый порядок определения доли в таких случаях.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект изменений в закон об ЭЗО, нацеленный на урегулирование вопроса определения доли косвенных участников в таких организациях, если они владеют ими через иностранные трасты или личные фонды. Поясним, ЭЗО — компании из «критических отраслей», в которых уровень прямого или косвенного участия российских бенефициаров через иностранные холдинговые компании (ИХК) превышает 50%, а годовой объем выручки или стоимость активов — 150 млрд руб. Смысл механизма — в приостановке российскими судами корпоративных прав ИХК для возврата утраченной из-за санкций управляемости таких компаний. Российские косвенные участники ЭЗО после этого вступают в прямое владение долями. Сейчас в перечне ЭЗО 20 организаций. Например, ранее суды приостанавливали права кипрской Demanor в ООО «Городской супермаркет» (управляющая компания «Азбуки вкуса»), а также нидерландской X5 в отношении ее структуры в РФ (сети «Перекресток», «Пятерочка» и др.).

Как следует из пояснительной записки, действующий механизм может не давать «достоверно» определить долю косвенного участие в ЭЗО лиц, которые являются участниками, бенефициарами или учредителями иностранных трастов и личных фондов, если они не являются контролирующими лицами таких структур в понимании налогового законодательства. Например, такое возможно при структурировании владения акциями ЭЗО через дискреционные трасты, в которые доли каждого из бенефициаров не фиксируются. В итоге вступление в прямое владение долями в ЭЗО может оказаться невозможным, а неисполнение этого требования, в свою очередь, может стать основанием для привлечения к административной ответственности.

Минэкономики предлагает прописать для подобных случаев специальный порядок. При отсутствии возражений доверительного управляющего траста доли определяются согласно праву на получение активов такой структуры. Если такой вариант невозможен — исходя из вклада каждого косвенного участника ЭЗО в имущество, переданное трасту. Если и это невозможно — доли будут считаться равными. При этом определенное по этой методике распределение долей можно будет оспорить в суде.

Как пояснили “Ъ” в министерстве, проект дополняет существующий порядок определения долей ЭЗО, причитающихся косвенным участникам ЭЗО, структурировавшим свое владение через трасты, и ориентирован на защиту прав бенефициаров ЭЗО. Согласно пояснительной записке, документ разработан по предложению РСПП, где инициативу комментировать не стали.

Партнер практики корпоративного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Алексей Фролов отмечает, что законопроект предлагает решение существующей неопределенности и может облегчить реализацию на практике задач закона об ЭЗО. По словам старшего юриста адвокатского бюро Forward Legal Андрея Иванова, владение через трасты характерно для крупных структур, особенно тех, что исторически использовали зарубежные инструменты для управления активами. Для них законопроект может стать решением назревшей проблемы. Руководитель практики валютного и AML-комплаенса Kept Антон Руднев добавляет, что трастовое владение популярно ввиду налоговых и правовых преференций, которые дает эта форма управления личными капиталами: защита владения, возможность маршрутизации выплат доходности из траста по воле учредителя.

«Законопроект действительно может упростить вступление в прямое владение для лиц, владеющих ЭЗО через трасты»,— говорит партнер департамента налогов и права компании ДРТ Наталья Кузнецова. Однако, по ее мнению, есть и вопросы к механизму — например, основания для расчета доли по первому и второму вариантам (право на активы, величину вклада) необходимо подтвердить письменным заключением доверительного управляющего, что может быть затруднительно, если он отказывается сотрудничать.

Евгения Крючкова