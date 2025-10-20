В Австрии закроют последний центр приема украинских беженцев

В Австрии до конца 2025 года закроется последний в стране центр приема украинских беженцев Quartier Schlossberg. ORF пишет, что приют работает «на пределе своих возможностей».

Центр приема беженцев находится в Вене и вмещает до 200 человек одновременно. В нем нуждающимся предоставляют временное проживание, питание и юридическую помощь. Ранее в Австрии закрылись другие центры приема беженцев.

С 2022 году помощь центра Quartier Schlossberg получили 8,9 тыс. граждан Украины. Всего в Австрии проживают около 30 тыс. украинских беженцев.